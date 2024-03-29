Новак оценил сроки ремонта сломавшегося на заводе «Лукойла» оборудования

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Компания «ЛУКОЙЛ» сможет восстановить оборудование на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе в течение 1—2 месяцев. RT на русском

На НПЗ «случилась аварийная ситуация на турбине», отметил представитель властей, однако запчасти на замену производятся в России, поэтому в ближайшее время предприятие возобновит работу. Lenta.ru

«Есть разные прогнозы, надеемся, что в течение1-2 месяцев будет восстановлено то оборудование, которое повредилось», - сказал Новак. Российская газета