Российские НПЗ нарастили производство бензина после ряда ЧП

После серии происшествий на НПЗ российские нефтяные компании увеличили производство бензина.

Это стало возможным благодаря росту загрузки имеющихся мощностей и улучшению логистики, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Наши компании уже увеличили те мощности, которые имеются, их загрузку, что дало возможность поставить на биржу больше объемов бензина и дизельного топлива», – передает его слова ТАСС.

Новак добавил, что совместная работа с Минтрансом и РЖД позволила оптимизировать логистику и увеличить объемы вывоза нефтепродуктов с заводов.

«Основной вопрос для увеличения загрузки – это увеличение объемов вывоза нефтепродуктов с заводов и доставка их до потребителей: как на внутренний рынок, так и на внешний. Заводы работают непрерывно и не могут останавливаться», – отметил вице-премьер.

Новак также подчеркнул, что экспорт дизельного топлива из России не будет запрещен, так как его производство в два раза превышает потребности внутреннего рынка.