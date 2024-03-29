В России появился новый долларовый миллиардер

Владелец разработчика операционной системы Astra Linux Денис Фролов стал вторым российским долларовым миллиардером из числа разработчиков программного обеспечения (ПО), сообщает РБК со ссылкой на котировки акций «Группы Астра» на Московской бирже. Lenta.ru

По данным Forbes, рыночная стоимость пакета акций компании, в которой Фролов является председателем совета директоров, превысила $1,1 млрд. RT на русском

Astra — это разработчик операционной системы Astra Linux, а также различного программного обеспечения для корпоративного использования. Группа «Астра» провела IPO в октябре 2023 года. BFM.RU