Польша разморозила более €300 млн, принадлежащих компаниям из России

Польша выдала более 1 тыс. разрешений на исключение из санкций средств российских компаний на сумму более €300 млн с начала специальной военной операции РФ на Украине.

© EPA/ТАСС

Об этом сообщило министерство финансов республики газете Rzeczpospolita.

"В течение неполных двух лет начальник Национальной налоговой администрации и начальник таможенного и налогового управления Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве, в ведении которого находятся фирмы из санкционного списка МВД [Польши], выдали 1307 разрешений на исключение денежных средств [из-под санкций] на общую сумму €317 млн", - написано в ответе ведомства на запрос издания.

Отмечается, что в основном эти меры касались средств на выплату заработной платы сотрудникам компаний и на обеспечение обязательств перед контрагентами.

У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

В апреле 2022 года Министерство внутренних дел Польши создало санкционный список ведущих деятельность в стране российских компаний. По состоянию на 27 марта 2024 года, в нем находилось 72 юридических лица.