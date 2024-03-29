Белорусские компании накажут за сокращение экспорта в РФ

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил о необходимости наказать бизнес за спад экспорта в РФ в январе-феврале 2024 года.

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«Безусловно, на снижение темпов влияет ослабление курса российского рубля. Однако экспортные задания, к сожалению, ставятся не в физических объемах. Единственной уважительной причиной проседания остается переориентация потоков на другие рынки», — заявил дипломат.

Дипломат рассказал, что с каждым представителем компаний, допустивших снижение экспорта в РФ, «обсудили (подробно и с цифрами на руках) причины снижения экспортных поставок и направления исправления ситуации». Этому было посвящено заседание Межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию.

Кроме того, Крутой указал на необходимость существенной активизации работы по участию в программе догазификации российских регионов.