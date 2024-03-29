Новак сообщил о запуске первой очереди «Арктик СПГ-2»

Первая очередь проекта "Арктик СПГ - 2" запущена, он создает базу для роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП).

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в координационном центре правительства РФ в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"В частности, базу для роста грузопотока по СМП создает проект "Арктик СПГ - 2", первая очередь которого уже запущена", - сказал он.

Ранее Новак говорил, что на проекте "Арктик СПГ - 2" в декабре 2023 года после проведения пусконаладки была произведена первая партия СПГ. Однако об официальном запуске проекта не сообщалось.

Новак говорил, что первая партия СПГ будет отправлена с завода в феврале, глава "Новатэка" Леонид Михельсон - что в первом квартале 2024 года.

​​О проекте

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC.

Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Запуск первой и второй линии планировался в 2024 году, а третьей - в 2026 г.

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом.

Сообщалось, что "Новатэк" разослал некоторым своим клиентам уведомления о форс-мажорных обстоятельствах относительно будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2". Иностранные акционеры проекта - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте.