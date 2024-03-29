ВТБ вернет прямое начисление кешбэка в рублях

ВТБ с 1 мая отказывается от использования бонусов в своей программе лояльности и возвращает прямое начисление кешбэка в рублях, следует из пресс-релиза банка. Перезапуск программы происходит в рамках новой стратегии розничного бизнеса, которая была принята банком на 2024–2026 годы. ВТБ отказался от прямого начисления рублей в мае 2019 года, когда ввел бонусы, которые можно было конвертировать по курсу 1 балл — 1 рубль.

С 1 мая на выбор станет доступно три категории для начисления кешбэка на следующий месяц, в том числе с повышенным кешбэком до 25%. Среди них: «супермаркеты», «одежда и обувь», «рестораны и кафе», «зоотовары», «цветы», «театры и кино», «АЗС», «автосервис». У зарплатных клиентов сохранится возможность выбрать дополнительную, четвертую категорию. Для клиентов со сбережениями – накопительным счетом или вкладом от 50 тысяч рублей – будут действовать специальные условия. Например, они смогут выбрать начисление кешбэка в 1% за все покупки.

Также банк повышает максимальную сумму ежемесячного возврата в зависимости от пакета обслуживания в банке: по «Карте для жизни» это с 2-х до 3 тысяч рублей, по карте «Привилегия» — с 10-ти до 20 тысяч рублей и по карте Private Banking — с 20-ти до 100 тысяч рублей.

Накопленные ранее мультибонусы клиенты смогут использовать для покупок в каталоге программы до 31 августа 2024 года или обменивать на рубли до 30 декабря 2024 года включительно. На текущий момент в системе лояльности банка действует эквивалент: 1 бонус равен 0,85 рубля.

На сегодняшний день к программе кешбэка подключены 15,5 млн клиентов ВТБ, к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка – это 35 млн человек, прогнозируют в банке. Все новые клиенты банка с апреля 2023 года подключаются к программе автоматически.

Сейчас среди банков, которые начисляют кэшбек в виде рублей, — например, «Тинькофф» и Альфа-банка, отмечает РБК. Крупнейший банк — Сбербанк начисляет своим клиентам бонусы «Спасибо». Потратить их можно более чем в 75 тыс. торговых точках и онлайн-сервисах банка и партнеров.