Греческая газовая компания DEPA решила направить спор с "Газпромом" по ценам в арбитраж

Греческая газовая компания DEPA Emporias (DEPA Commercial) решила направить спор с "Газпромом" по контрактным ценам на природный газ и оговорке take-or-pay ("бери или плати") в международный арбитраж. Об этом сообщил глава компании Константинос Ксифарас, выступая на форуме Power & Gas. Его высказывания приводит греческий новостной портал "Икономикос тахидромос", специализирующийся на финансово-экономической информации.

Ксифарас ответил на форуме на вопрос о том, будет ли DEPA Emporias обращаться в арбитраж для решения вопроса о ценах и оговорке take-or-pay, на которой настаивает российская сторона из-за того, что греческая компания не выбрала установленные контрактом годовые объемы газа. "Наше намерение - решить вопрос в двустороннем порядке, и в этом направлении мы [готовы] исчерпать все возможности. Однако в том случае, если это будет невозможно, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законные средства, чтобы защитить интересы компании и греческих потребителей". "У нас должна быть конкурентоспособная цена, а на данный момент ее нет", - пояснил руководитель компании. "Переговоры продолжаются, однако теперь видна возможность международного арбитража. Обращение к арбитражной процедуре не является беспрецедентной ситуацией, поскольку этому предшествовало соответствующее дело с [турецкой] Botas. В любом случае переговоры продолжаются, но компания уже решила перейти к следующему шагу - арбитражу", - сказал Ксифарас.

По информации портала, DEPA Emporias уже инициировала соответствующие процедуры для обращения в арбитраж, сохраняя открытым и канал связи с "Газпромом", с которым она поддерживает договорные отношения на поставку природного газа в течение многих лет. Разногласия между двумя компаниями возникли из-за отпускных цен на российский газ, а также активированного россиянами пункта о минимальных количествах, которые была обязана выбрать греческая компания, но этого не сделала.

Издание отмечает, что период противостояния двух сторон начинается с ноября 2022 года. По словам источников, DEPA Emporias утверждает, что "Газпром" якобы не выполнил условие контракта на поставку природного газа греческой компании по цене, конкурентоспособной по сравнению с любым альтернативным топливом, а также с другим конкурентом государственной газовой компании. С другой стороны, россияне, как сообщается, требуют от DEPA Emporias компенсацию в размере порядка €400 млн за нарушение условия обязательного получения минимальных объемов природного газа от "Газпрома". Согласно источникам, DEPA Emporias выступает против более высокой цены, по которой российская энергетическая группа продавала природный газ греческой компании, по сравнению с другим топливом и другим конкурентом.

Позиции российского газа в Греции

По данным портала, российский природный газ в значительной степени восстановил свои позиции на греческом рынке. В период энергетического кризиса и после начала Россией военных действий на Украине объемы поставок "Газпрома" на греческом рынке резко упали. Для природного газа, поступающего из России, есть в Греции два входа - по трубопроводу "Турецкий поток" и в виде сжиженного природного газа (СПГ) на терминале СПГ в Ревитусе. Энергетический кризис, усугубленный событиями на Украине, привел к сокращению импорта российского газа из "Турецкого потока" в апреле 2022 года. Это отразилось на сокращении поставок российского газа по трубопроводу на 86,2% в августе 2022 года - марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2021-2022 годов.

Впервые российский газ в виде СПГ импортировали в Грецию в октябре 2022 года. Июнь 2023 года стал первым месяцем, когда российский газ (трубопроводный и СПГ) стал источником номер один в импорте с долей 46%, за ним следовал СПГ из всех остальных стран, кроме России (доля 37%). Фактически так продолжалось все оставшиеся месяцы 2023 года до февраля 2024 года. Сейчас импорт российского газа не только увеличился, но и превысил уровень, существовавший до энергетического кризиса. Важную роль в этом сыграл импорт российского СПГ, поскольку с июня 2023 года по февраль 2024 года не менее 29,2% от общего объема импорта российского газа приходилось на СПГ, отмечает издание.