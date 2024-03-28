Хельсинки заявили о планах купить спортивную арену Тимченко и Ротенберга

Мэрия Хельсинки намеревается выкупить спортивно-концертный комплекс Helsinki Hall (ранее — Hartwall Arena) у российских предпринимателей Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, находящихся под санкциями ЕС, рассказал заместитель мэра финской столицы Пааво Архинмяки. Об этом пишет РБК.

Бизнесмены приобрели Hartwall Arena, а также долю в ведущем финском хоккейном клубе «Йокерит» в 2013 году. В феврале 2022 года Helsinki Hall приостановил работу.

По его словам, город стремится получить недвижимость официально, посредством сделки. В связи с этим, мэрия ведет переговоры с российской стороной.

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Заммэра отметил, что если владельцы комплекса не согласятся на продажу, муниципалитет начнет процесс экспроприации собственности.

«Это важный шаг на пути к вводу арены в эксплуатацию. Индустрия мероприятий, в частности, потеряла огромное количество концертов, пока арена не использовалась», — подчеркнул Архинмяки.

Ранее финские СМИ сообщили, что мэрия желает приобрести арену с тем, чтобы снова открыть ее, а затем продать новым владельцам.