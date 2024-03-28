Банк России включил «Тинькофф банк» в реестр операторов ЦФА

Банк России включил "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из сообщения ЦБ, размещенного на сайте регулятора.

"Банк России 28 марта 2024 года принял решение о согласовании правил информационной системы АО "Тинькофф банк" по выпуску цифровых финансовых активов и включении АО "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", - говорится в сообщении.

Ранее в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА регулятор включил блокчейн-платформу "Атомайз", Сбербанк, финтех-компанию "Лайтхаус", Альфа-банк, ООО "Системы распределенного реестра", "Токены", "Еврофинанс Моснарбанк", СПб-биржу, "Блокчейн хаб" и НКО АО "НРД".