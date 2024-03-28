Reuters: иностранные компании потеряли миллиарды долларов после ухода из России

Иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов из-за своего ухода из России. Об этом стало известно из анализа документов и отчетности соответствующих компаний. Ura.Ru

Отмечается, что такой объем потерь связан с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов фирм. Новые данные, как утверждает агентство Reuters, говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года. ТАСС

«По мере того как операция России продолжается на фоне ослабления западной военной помощи и усиления западных санкционных режимов, компании, всё ещё стремящиеся выйти из России, скорее всего, столкнутся с новыми трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками», — цитирует агентство экономического эксперта Яна Мэсси. RT на русском