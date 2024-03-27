Ozon изменит механику расчета сервисного сбора с владельцев ПВЗ

Ozon после встреч со своими партнерами и ассоциациями решил изменить механику расчета сервисного сбора с владельцев пунктов выдачи заказов, он станет меньше. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее Ozon сообщил, что с апреля введет сервисный сбор для партнеров — владельцев ПВЗ. Данной мерой маркетплейс, в частности, хочет обеспечить доступные цены и продвижение пунктов выдачи. Для начинающих предпринимателей он составит всего рубль.

«Ozon провел несколько встреч с партнерами и ассоциациями после новости о введении сервисного сбора, вышедшей 14 марта. По итогам обратной связи от предпринимателей компания поменяет механику расчета сбора — он станет меньше», — рассказали в Ozon.

Там отметили, что одним из самых частых вопросов от партнеров стал учет при расчете сбора стоимости дорогих товаров свыше пяти тысяч рублей — он будет приравнен к пяти тысячам рублям. Таким образом учитываемый оборот пунктов станет меньше и сбор снизится.