В Сбере заявили о готовности предложить альтернативу Samsung Pay

Уход с рынка иностранных сервисов для бесконтактной оплаты покупок со смартфонов не создает клиентам Сбера, пользующимся SberPay, никаких проблем. Об этом заявили в пресс-службе банка, комментируя информацию о прекращении работы в России платежного сервиса Samsung Pay.

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В Сбере отметили, что изменения в стране и в мире дали компании дополнительный импульс для развития собственных платежных технологий.

Компания начала развивать семейство платежных методов SberPay еще в 2019 году, потом также предложила делать покупки по QR-коду, уточнили в банке.

«Когда в стране в начале 2022 года стали недоступны западные сервисы, у Сбера уже был ряд решений, над которыми мы стали работать с новой энергией. И уже в том же 2022 году мы вернули пользователям Android привычную возможность платить смартфоном, перезапустив сервис SberPay NFC на собственном технологическом решении», — напомнили в компании.

Для смартфонов на Android оплата со SberPay по технологии NFC позволяет провести покупку одним касанием телефона. Также можно запустить SberPay заранее, сохранить и показать на кассе штрих-код карты лояльности магазина и проверить баланс карты в момент оплаты. Количество операций в день при помощи сервиса уже превышает 3,5 млн, сообщили в банке.

Сегодня SberPay включает несколько платежных методов: оплату в интернете в один клик без ввода данных карты, оплату по QR-коду Сбера, оплату Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой.

Также в компании отметили, что предоставили сервис оплаты по QR-коду Сбера другим банкам — к нему присоединились уже 13 финансовых организаций.

В 2023 году обороты платежей по QR Сбера выросли более чем в 4 раза, количество операций — в 6 раз. Число клиентов, которые начали пользоваться сервисом оплаты по QR-коду Сбера, выросло более чем в 3 раза и сейчас превышает 10 млн уникальных пользователей ежемесячно.

В Сбере заявили об ожиданиях роста популярности оплат с помощью QR кодов, как это было в 2022 году после ухода основных игроков оплаты с помощью телефона — ApplePay и GooglePay.

В компании сообщили, что более 40 млн россиян ежемесячно оплачивают покупки по SberPay.