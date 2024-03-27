Профсоюзы в Финляндии продлили забастовки

Профсоюзы Финляндии объявили, что их акции протеста, начавшиеся 11 марта, продлятся как минимум до первых чисел апреля.

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Ранее ожидалось, что забастовки завершатся 24 марта, но они были продлены до конца месяца.

Профсоюз работников автомобильной промышленности и транспорта сообщает в среду, что завершит забастовку 8 апреля в 06:00, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения намерен завершить забастовку 7 апреля.

Центральная организация профсоюзов SAK сообщает, что акции протеста продлятся бессрочно, в следующий раз сроки забастовки будут пересмотрены после Пасхи (в начале апреля).

Реформа трудовой деятельности, намеченная главой кабмина Петтери Орпо, вызвала протест многочисленных профсоюзов в Финляндии. Правительство внесло в парламент несколько законопроектов по реформе трудовой жизни и снижению роли профсоюзов в стране. Часть законов должна вступить в силу уже летом.