Анонсировано прекращение работы Samsung Pay в России

С 3 апреля нельзя будет добавлять и использовать карты «Мир» в Samsung Pay. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Подчеркивается, что функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать в прежнем режиме.

Уточняется, что добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения.

Ранее сообщалось, что в минувшем году компании Apple удалось поставить на рынок 234,6 млн смартфонов. Она обогнала Samsung на 8 млн единиц и стала лидирующим производителем.

По итогу года доля Apple составила 20,1%, что на 1,3% больше, чем в прошлом году. На втором месте с долей 19,4% расположился бренд Samsung (годом ранее было 21,7%), который поставил 226,6 млн телефонов. Тройку лидеров замкнул Xiaomi с показателем 12,5%.