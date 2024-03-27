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«Яндекс Маркет» займется выпуском одежды под своими брендами

Маркетплейс «Яндекс Маркет» планирует заняться выпуском одежды под собственными торговыми марками. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Яндекс Маркет» займется выпуском одежды под своими брендами
© globallookpress.com

Компания регистрирует марки детской и взрослой одежды в среднем ценовом сегменте. Речь идет о брендах Tame, Muted и Humanform, отмечает издание. Подчеркивается, что электронная торговая площадка будет производить одежду «на мощностях разных фабрик и стран», например, в Китае и Узбекистане.

Газета обращает внимание на то, что маркетплейс впервые начнет продавать одежду собственных брендов. В настоящее время он занимается развитием собственных торговых марок (СТМ) в сфере электроники, бытовой техники, мебели и детских товаров.

Собственные марки одежды развивают и другие онлайн-площадки. Так, у Ozon появился бренд Hola, у «Самоката» — Arive, Lamoda планирует в апреле запустить Nume и Mademan.

Ранее «Известия» сообщили, что отечественные производители одежды начали шить коллекции в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Речь идет о таких компаниях, как «Снежная Королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio.

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