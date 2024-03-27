В России начали дорожать продукты в доставке

Аналитики считают, что продавцы закладывают в цены растущие издержки, так как не хватает сборщиков и курьеров.

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Товары в маркетплейсах стали дорожать из-за нехватки сборщиков и курьеров. Об этом написал «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор Infoline за февраль 2024 года.

Продавцы закладывают в цены увеличивающиеся издержки, так как не получается справиться с дефицитом кадров. Проблему не помогает решить и увеличение зарплаты.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал, что разница цены онлайн и офлайн может составлять 5-10%, это позволяет компенсировать расходы.

Кроме того, отсекаются небольшие заказы.

«Коммерсантъ» опросил ряд компаний. Там пояснили, что стоить на сайте в магазине может отличаться, такая наценка не является постоянной и предполагает определённые расходы.

Продажи продовольственных товаров онлайн выросли на 47% до 918 млрд рублей в прошлом году. В 2021-м рост составил 146%, в 2022-м – 63%.

По мнению экспертов, неравномерное повышение цен может снизить спрос на доставку, и услуга станет не так популярна. Но возможно для оптимизации, по их словам, есть.

Бурмистров считает, что те, кто пользуется онлайн-доставкой не откажется от неё.

Ранее писали, что жители России в 2022 году в 13 раз чаще заказывали продукты онлайн.

Также сообщалось, что россияне потратили на онлайн-доставку продуктов 917,5 млрд рублей в 2023 году.