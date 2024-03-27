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Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

С 2023 года на баланс государства через суд вернулись 15 предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом газете «Коммерсантъ» России Игорь Краснов.

Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов
© РИА Новости

Он уточнил, что общая стоимость заводов составила 333 миллиарда рублей. Глава надзорного ведомства пояснил, что государство вернуло стратегические предприятия, поскольку собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», не проводя модернизацию и выводя основную прибыль на заграничные счета.

Краснов отметил, что подобные меры нельзя называть деприватизацией, поскольку в данном случае речь шла об адекватной юридической реакции на незаконную деятельность собственников.

13 февраля Генпрокуратура потребовала вернуть государству три завода, входящих в промышленную группу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Они были приватизированы в начале 1990-х годов, но теперь ГП посчитала ту процедуру незаконной. Заводы, которые требуют национализировать, выполняют в том числе оборонные заказы. При этом прокуратура утверждает, что сейчас их из-за границы контролируют резиденты недружественных государств.

Компании
Игорь Краснов
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