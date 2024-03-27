Швейцарские банки начали закрывать счета россиянам

Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета гражданам, у которых одновременно есть и швейцарский, и российский паспорт. Об этом рассказал управляющий партнер юридического бюро Leolex Роман Кудинов в интервью «Ведомостям».

Партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова также подтвердила, что такая практика существует в Швейцарии.

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Несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой, уточнил Кудинов. Все они уплачивают налоги в Швейцарии, но не получают доходов и не платят налоги в России.

Вместе с клиентами бюро рассматривает возможность обращения в суд, включая подачу заявлений о принуждении и дискриминации. Представитель UBS отказался комментировать запрос от «Ведомостей».

Ранее стало известно о проблемах россиян с турецкими банками. Одним из способов решить проблему с осуществлением платежей между Москвой и Анкарой является создание на территории Турции банков со стопроцентным российским капиталом. Это позволит странам продолжить использовать платежную систему «Мир», заявил журналистам аналитик Энгин Озер.