Сбер рассказал о поддержке клиентов из приграничных российских регионов

Сбербанк с первых дней спецоперации (СВО) обеспечивает непрерывную деятельность в приграничных территориях, а также поддерживает клиентов в Белгородской и Курской областях, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе банка.

В частности, в банке еще с 2019 года действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. С 2022 года в нее включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях, а также пострадавшие при СВО.

В Сбербанке подчеркнули, что тем клиентам, которых не удалось спасти в военных или террористических действиях в приграничных территориях, полностью списываются все виды кредитов.

«Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года», — сказано в сообщении.

Сотрудники банка поддерживают связь с органами власти, дежурят в пунктах сбора населения, выезжают к клиентам для консультаций и помощи с оформлением документов.

Кроме того, пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах единоразово Совкомбанк и «Хоум банк». Поддержка распространяется на ближайших родственников.

Ранее Сбер сообщил о намерении списать кредиты пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».