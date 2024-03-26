Сбер рассказал о поддержке клиентов из приграничных российских регионов

Сбербанк с первых дней спецоперации (СВО) обеспечивает непрерывную деятельность в приграничных территориях, а также поддерживает клиентов в Белгородской и Курской областях, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе банка.
В частности, в банке еще с 2019 года действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. С 2022 года в нее включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях, а также пострадавшие при СВО.
В Сбербанке подчеркнули, что тем клиентам, которых не удалось спасти в военных или террористических действиях в приграничных территориях, полностью списываются все виды кредитов.
«Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года», — сказано в сообщении.
Сотрудники банка поддерживают связь с органами власти, дежурят в пунктах сбора населения, выезжают к клиентам для консультаций и помощи с оформлением документов.
Кроме того, пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах единоразово Совкомбанк и «Хоум банк». Поддержка распространяется на ближайших родственников.
Ранее Сбер сообщил о намерении списать кредиты пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».