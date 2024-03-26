Сбербанк объявил о списании кредитов погибшим от боевых действий в приграничных районах

Сбербанк решил полностью списать все виды кредитов клиентам, погибшим от военных и террористических действий на приграничных территориях России, заявили в банке.

Кредитная организация полностью списывает все виды кредитов в случае гибели клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях, сообщили в Сбербанке, передает РИА «Новости».

Там добавили, что с 2019 года в банке работает программа поддержки заемщиков, пострадавших в ходе различных ЧС – в пожарах, взрывах, наводнениях, авиакатастрофах и т.д. С 2022 года в нее включили клиентов, проживающих в приграничных территориях, эвакуированных оттуда, и клиентов, пострадавших и погибших при СВО.

Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий действует «беспроцентная отсрочка по платежам на период до года», добавили там.

До этого Совкомбанк и Хоум банк решили создать меры поддержки для проживающих в приграничных регионах России и пострадавших в результате артобстрелов и атак дронов клиентов.

В феврале при ракетном ударе ВСУ по Белгороду погибли семь человек, еще 19 человек пострадали. В городе и области регулярно объявляется ракетная опасность из-за обстрелов украинской армии, из-за атак беспилотников там гибнут люди.

Также от атак страдают Курская и Брянская области, украинские ДРГ пытались прорваться в курский поселок Теткино, но все попытки боевиков пройти отражались.