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STT: финская Neste не может обеспечить бесперебойность поставок топлива

Финская энергетическая компания Neste не может обеспечить бесперебойные поставки топлива на некоторые свои АЗС из-за забастовки профсоюзов.

STT: финская Neste не может обеспечить бесперебойность поставок топлива
© globallookpress.com

Об этом сообщает агентство STT.

«Энергетическая компания Neste сообщает, что в связи с продолжением политической забастовки она больше не в состоянии обеспечивать снабжение клиентов и доступность продукции на своей сети АЗС», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что короткое замыкание стало причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

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