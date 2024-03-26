Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

Органам прокуратуры необходимо уделить особое внимание защите прав предпринимателей, заявил президент страны Владимир Путин выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективно работающая экономика. Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение», – отметил глава государства.

Важно продолжить «стратегическую линию на снятие административных барьеров и расширение экономических свобод, на поддержку деловой активности, на создание благоприятных условия для наших компаний», подчеркнул Путин.

«Вновь обращаю внимание: конкурентная и привлекательная национальная юрисдикция, надежные гарантии добросовестно приобретенной собственности, активов – это важнейшие условия развития страны, экономического роста, создания новых рабочих мест», – заявил глава РФ.

Ранее была поставлена задача с 2025 года полностью перейти на рискориентированный подход. Путин отметил, что там, где риски отсутствуют, нужно применять профилактические методы.

«С учетом этого органам прокуратуры предстоит существенно скорректировать, обновить свою работу в сфере реализации надзорных полномочий», – сказал глава государства.

Прокуроры должны действовать «очень аккуратно, взвешенно, совместно с деловым сообществом, максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан – потребителей товаров и услуг», обратил внимание президент.