В Германии украинцы призвали запретить продажу шоколада Milka

Организация украинских беженцев Vitsche в Германии потребовала от немецких супермаркетов убрать с полок шоколад Milka, производимый американской компанией Mondelez. Об этом рассказало издание Berliner Zeitung (BZ).

Украинцев возмутило, что компания не прекратила продажу сладостей в России после начала спецоперации на Украине. Они обратились к сетям супермаркетов Rewe и Edeka, призвав их убрать из ассортимента товары бренда Milka.

«Такие компании, как Mondelez, косвенно финансируют российскую агрессию», — говорится в заявлении организации.

В марте производитель Mondelez International заявил, что продолжит поставлять свои товары в Россию в обычном режиме. Так компания отреагировала на сообщения о прекращении поставок.