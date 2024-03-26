Два банка спишут кредиты пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах

Совкомбанк и Хоум Банк приняли решение о единоразовом списании всех кредитов гражданам, которые пострадали от обстрелов в приграничных регионах РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

Подчеркивается, что речь идет о тех, кто погиб и получил тяжелые ранения в результате артобстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как отмечается, данная поддержка распространяется на ближайших родственников, а именно на родителей, супругов, детей, которые проживают совместно с клиентом. В организациях сообщили, что мера будет принята на основании официальных опубликованных списков. Если таковых не будет, за основу возьмут документы, предоставленные самими клиентами или их родственниками.

Заявления на списание могут быть поданы до 30.04.2024 года, указали в банках.

Ранее российские банки заявили о готовности списать долги или предоставить кредитные каникулы пострадавшим, погибшим и членам их семей после теракта в «Крокус сити холле».