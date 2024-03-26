Определена дата закрытия реестра для получения дивидендов за 2023 год

13 мая — дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года. Она была установлена Наблюдательным советом Мосбиржи, говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

Предписано распределить всю чистую прибыль ПАО «Московская Биржа», полученную по результатам 2023 года, на выплату дивидендов (27,6 млрд руб), а также распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 11,8 млрд руб. на эти же цели.

В начале марта наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб. на акцию.

Согласно дивидендной политике, которую обновили осенью 2023 года, минимальный уровень дивидендных выплат по итогам года составляет 50% от чистой прибыли группы по МСФО.

Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил, что для Московской биржи 2023 год оказался успешным.