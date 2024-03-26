Крупнейшие онлайн-ретейлеры запустят свои страховые компании

Компании Ozon и Wildberries готовятся к развитию страхового направления бизнеса. Первый маркетплейс планирует запустить собственную страховую компанию уже во второй половине текущего года, передает «Коммерсант».

Ozon привлечет более 20 специалистов для запуска проекта. В фирме займутся страхованием рисков продавцов, пунктов выдачи заказов и товаров, в частности, покупок из других стран.

Маркетплейс Wildberries также задумался о запуске страховых продуктов в рамках направления финтеха, однако никаких деталей в компании не привели.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас финансовые сервисы - одна из ключевых точек роста для бизнеса маркетплейсов. Он указал на наличие у всех участников рынка собственных банков. Эксперт отметил, что в этом плане игроки будут формировать полный комплекс финансовых услуг.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Ozon и Wildberries начнут работу на территории Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время.