Купившая российский бизнес Binance криптобиржа объявила о закрытии

Криптобиржа CommEX приняла решение о закрытии площадки. Об этом сообщает «РБК-Крипто» со ссылкой на представителей биржи.

Напомним, что осенью прошлого года CommEX был передан российский бизнес Binance.

Уточняется, что постепенная приостановка операций начинается с понедельника, 25 марта. В организации указали на тщательный анализ текущей ситуации и пересмотр стратегических планов.

Регистрация новых пользователей и перевод активов с Binance закрыты с 13:00. С того же часа прекратился прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах. Кроме того, отмечается, что открытие позиций на фьючерсном рынке (Simple Futures и Futures Trading) будет прекращено с четверга, 28 марта. У пользователей будет возможность только закрывать открытые ранее позиции.

Курс биткоина за ночь вырос более чем на 2 тысячи долларов

Публикация новых объявлений на p2p-маркетплейсе прекратится со следующего месяца – со 2-го числа. 5 апреля биржа автоматически закроет все p2p-ордера и объявления.

8 марта стоимость биткоина впервые приблизилась к $70 тыс.