«Газпром» проведет в Киргизии переговоры о поставках газа

В ближайшие дни в Киргизию прибудут представители российского «Газпрома» для переговоров о поставках газа в республику на предстоящие годы.

Как заявил замминистра энергетики Киргизии Талайбек Байгазиев, на встрече будет рассматриваться объем от 500 миллионов кубометров и выше, об этом пишет «Прайм» .

«Буквально 27-28 марта, то есть уже послезавтра, приезжает представительство «Газпрома» по поставкам газа на будущие годы. Уже будем рассматривать от полумиллиарда кубов и выше», — отметил Байгазиев.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял , что компания обсуждает долгосрочное сотрудничество на 15 лет с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией. Также планируется расширить поставки газа по трубопроводной системе «Средняя Азия - Центр».