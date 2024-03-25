Крупнейшая в мире американская нефтесервисная корпорация SLB (ранее известная как Schlumberger) пока не намерена уходить из России, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил глава компании Оливье ле Пеш в интервью газете Financial Times (FT). ТАСС

Несмотря на давление со стороны Запада, у поставщика технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа нет планов продавать бизнес в РФ. Приоритетом SLB остается защита своих активов и сотрудников, и сейчас команда корпорации работает в России автономно. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что руководство SLB ограничила бизнес-операции на российском рынке, чтобы сохранить присутствие в условиях международных санкций, введенных западными странами против РФ. Газета.Ru