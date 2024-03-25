Крупнейшая в мире американская нефтесервисная корпорация SLB (ранее известная как Schlumberger) пока не намерена уходить из России, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил глава компании Оливье ле Пеш в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, у компании "нет планов" продавать свои активы в России, несмотря на давление со стороны Запада. Он пояснил, что соответствующее решение еще не принято.

"Когда мы примем решение, мы его обнародуем, если потребуется", - подчеркнул ле Пеш.

Он отметил, что на данный момент команда корпорации работает в стране автономно и приоритетом SLB остается защита своих активов и сотрудников.

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SLB (Schlumberger) была основана в 1926 году. К основным направлениям ее деятельности относятся разработка и внедрение технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа. Корпорация ведет коммерческую деятельность в более чем 120 странах мира, в которых на нее работают около 100 тыс. человек. 14 июля 2023 года в компании заявили о полном прекращении поставок оборудования и технологий в Россию из-за конфликта на Украине.