Назначена дата рассмотрения судом заявления о принудительной ликвидации Киви банка

Рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации АО «Киви банк» назначено на 10 апреля. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Напомним, что в феврале у данной организации отозвали лицензию. Она занимала 89-ю строчку в банковской системе РФ по величине активов. Как указал российский регулятор, банк систематически допускал нарушения требований «антиотмывочного» законодательства.

Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщило о выплате вкладчикам Киви Банка 3,26 миллиарда рублей, или 75 процентов от общей суммы страховой ответственности.

Также ранее стало известно о подаче банком в Арбитражный суд Москвы иска против АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi plc. Иск был направлен в суд 4 марта.