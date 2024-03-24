В МВФ сообщили, что Украина готовит к продаже два государственных банка

Украинские власти по требованию Международного валютного фонда (МВФ) готовят к продаже Сенс-банк и Укргазбанк. Об этом говорится в обновленном меморандуме фонда.

"Мы подготовим к продаже два системных государственных банка, Сенс-банк и Укргазбанк, путем выбора и назначения признанного на международном уровне финансового консультанта в рамках прозрачной процедуры к концу мая 2024 года при участии международных финансовых организаций в качестве наблюдателей", - говорится в документе.

Фонд уточняет, что основными критериями для назначения консультанта будут опыт международных продаж финансовых учреждений и предложение кандидатом комплексного плана продаж.

Министерство финансов Украины в рамках подготовки к продаже также пересмотрит выдвинутый в 2012 году законопроект о приватизации государственных банков и представит его Верховной раде в мае, указано в документе. Кроме того, украинская сторона обязалась, что все системные банки, мажоритарным акционером которых является государство, будут подконтрольны Минфину. Несистемные банки в государственной собственности, в свою очередь, не должны рекапитализироваться за счет бюджетных ресурсов и будут переданы в Фонд гарантирования вкладов для принятия мер в случае обнаружения нарушений пруденциальных норм.

Ранее заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук сообщил, что иностранные инвесторы хотят купить два украинских государственных банка - Укргазбанк и Сенс-банк.

В июле 2023 года правительство Украины завершило национализацию Сенс-банка. 5 января 2024 года люксембургский холдинг ABH Holdings, владевший активами Сенс-банка - бывшего "Альфа-банка Украина", - подал запрос на арбитраж в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров и иск к Украине на $1 млрд в связи с национализацией кредитной организации.