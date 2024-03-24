Совет директоров девелопера "Пик" досрочно прекратил полномочия гендиректора
Совет директоров девелоперской компании "Пик" единогласно проголосовал за прекращение полномочий генерального директора, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.
Согласно решению совета директоров, вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего генерального директора Ивана Поландова был поддержан единогласно. Поландов являлся гендиректором компании с сентября 2022 года, сменив на этом посту Сергея Гордеева.
Имя нового гендиректора в документе не названо. Также совет директоров "Пик" планирует сформировать новый состав комитета по аудиту и рискам и комитета по кадрам и вознаграждениям .
Также компания планирует не выплачивать дивиденды за 2023 год. Чистую прибыль, которая в прошлом году составила 27,4 млрд рублей, решено не распределять между акционерами.
Девелоперская компания "Пик" занимает второе место в России по объему текущего строительства, по состоянию на март 2024 года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства РФ.