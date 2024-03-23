Совкомбанк спишет кредиты пострадавших в теракте в «Крокусе»

Совкомбанк намерен списать все кредиты пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», а также их ближайших родственников. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Сергей Хотимский, передает РИА Новости.

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«Все кредиты пострадавших и их ближайших родственников будут списаны», — сказал представитель банка.

До этого сообщалось, что российский государственный социальный университет (РГСУ) обучит детей пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске за счет собственных средств. Оплату обучения этих студентов РГСУ произведет из собственных средств. По словам Хазина, таким образом университет хочет не только на словах, но и на деле выразить поддержку пострадавшим семьям.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».