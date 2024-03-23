Россия накопила рекордные запасы дизтоплива в танкерах

Объемы российского дизельного топлива на танкерах в море достигли рекорда. За десятидневный период перед 17 марта показатель составлял в среднем 6,2 млн баррелей, что является максимумом за всю историю наблюдений, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Текущие показатели превосходят значения, которые фиксировались во время пандемии. Более того, сейчас Россия хранит в море больше топлива, чем год назад, когда вступило в силу эмбарго Евросоюза.

Эксперты затрудняются найти объяснение подобной ситуации. Некоторые предполагают, что из-за новых санкций США российским компаниям стало сложнее находить покупателей на товар и ограниченность топливных резервуаров на земле заставляет их использовать флот.

Накануне сообщалось, что все нефтепереработчики Индии отказались от поставок топлива танкерами «Совкомфлота».