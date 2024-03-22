Интернет-компании обязаны хранить информацию о геолокации и платежах клиентов

Правительство утвердило изменения в правила хранения и распространения информации организаторами распространения сведений в интернете, согласно которым интернет-компании обязаны сохранять информацию о геолокации и платежах их пользователей, а также проводить электронный мониторинг геолокации, следует из документа. Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу, 22 марта.

© Frank Media

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал , что Минфин России подготовил проект постановления, которое обяжет банки и другие финансовые организации запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если они будут видеть, что этот клиент в течение не менее полугода использует дистанционные сервисы (мобильное приложение, личный кабинет на сайте компании) преимущественно с территории иностранных государств.

Финорганизации будут следить за геолокацией клиента (через интернет, по сетям сотовой связи или с помощью спутников) и будут обязаны направлять клиентам такие запросы. Как отмечал источник «Интерфакса», «введение этой обязанности необходимо для обеспечения своевременного получения ФНС России актуальной информации о налоговом резидентстве клиентов организаций финансового рынка, необходимой для автообмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств».