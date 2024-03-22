Ozon и Wildberries начнут работать в ДНР и ЛНР

Ozon и Wildberries начнут работу на территории Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, решение по заходу маркетплейсов в регионы уже принято.

«Рассчитываем на начало их работы в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей», — сказал Пушилин на площадке форума «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий».

Он выразил уверенность, что Ozon и Wildberries будут востребованы среди жителей регионов.

Ранее Пушилин сообщил, что в 2023 году в ДНР была возобновлена работа 12 промышленных предприятий.