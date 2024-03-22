Эксперт объяснил, чему должна способствовать процедура банкротства

Процедура банкротства должна способствовать оздоровлению бизнеса в России, а не его уничтожению. С таким заявлением выступил юрист Антон Талызенков на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате, передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, застраховать бизнес от всех рисков не представляется возможным. Однако, как уточнил Талызенков, если предприниматель принял решение о начале процедуры банкротства, ему не стоит готовиться к тому, что бизнес будет «похоронен».

Он признал, что в некоторых случаях банкротство – единственный выход из ситуации. Однако, как указал специалист, иногда бизнесменам стоит лишь провести процедуру реабилитации, которая помогла бы сохранить бизнес. Принятые меры могли бы позволить бизнесмену погасить со временем задолженность перед кредиторами, добавил эксперт.

Ранее сообщалось о планах инспекции Федеральной налоговой службы № 36 по Москве подать в арбитражный суд заявление о банкротстве АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» (PGNiG).