Посол РФ объяснил, почему японский бизнес не хочет уходить из России

Японские компании, оставшиеся в России, не спешат выходить из страны и намерены продолжать развивать свой бизнес, поскольку они видят потенциал местного рынка.

Такое мнение высказал посол РФ в Японии Николай Ноздрев. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на многочисленные пакеты санкций, российская экономика продемонстрировала не только высокую устойчивость, но и сохранила потенциал роста. Для бизнеса это главный фактор. И в соответствии с этими перспективами он обязательно будет продолжать работать», — уверен дипломат.

При этом Ноздрев заявил, что Россия готова оказать поддержку японским партнерам в различных отраслях: от машиностроения до сырьевого сектора.