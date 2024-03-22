«Кристалл» готовится к выпуску алкоголя под брендом Gatsby

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) выступил за досрочное прекращение правовой охраны товарного знака Gatsby для его использования. Он подал иск в Суд по интеллектуальным правам, передают «Ведомости».

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В настоящее время марка Gatsby закреплена за Константином фон цур Мюленом - режиссером из Германии. Она была зарегистрирована в 2018 году в целом ряде стран.

Подача иска в суд была осуществлена в феврале, отмечает издание. В нем речь идет об отмене охраны знака Gatsby в отношении 33-го класса Международной классификации товаров и услуг. Под него подпадает алкогольная продукция, в частности виски, бренди и бурбон.

Ответчик по делу - Константин фон цур Мюлен.

Ранее СМИ сообщили, что КЛВЗ планирует перезапустить бренд виски William Scott, который разливался на территории РФ в 2013-2015 годах. Как отмечалось, с таким заявлением выступил основатель компании Павел Победкин.