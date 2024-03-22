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Акции Apple рухнули на фоне подачи против компании исков

По итогам торгов четверга акции американской технологической компании Apple подешевели на 4,09%. Этому предшествовала подача исков к фирме со стороны ряда корпораций, передает РИА Новости.

Акции Apple упали до 171,37 доллара за ценную бумагу. 

Накануне иск к Apple подали представители американских Meta*, Microsoft, Spotify, соцсети X и Match Group (является владельцем сервиса знакомств Tinder).

В указанных фирмах выразили несогласие с планами корпорации взимать комиссию за покупки, которые совершаются не в магазине приложений App Store. Она составит 27%. По мнению представителей компаний, нововведения нанесут ущерб потребителям и разработчикам. 

Bloomberg: Минюст США готовится подать иск против Apple из-за ограничений в iPhone

Также 21 марта Министерство юстиции и власти 16 американских штатов приняли решение о подаче иска к Apple за монополизацию рынка смартфонов.

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