СМИ: западные компании продолжают закупать российский титан

Западные компании продолжают закупать российский титан, пишет The Washington Post со ссылкой на анализ экспортных данных. По мнению опрошенных газетой экспертов, титан — это жизненно важный металл в производстве как коммерческих, так и военных самолетов.

Производитель титана «ВСМПО-Ависма» не попал под западные санкции, хотя одним из его владельцев является «Ростех», против которого ограничения введены. О санкциях против «ВСМПО-Ависма» объявляла только Украина. США ввели в отношении компании только экспортный контроль, который не запрещает импорт титана.

За 2022-2023 годы российская компания экспортировала титана на сумму 715 млн долларов. Значительная часть была направлена союзникам Украины. Самыми крупными покупателями стали компании из Германии, Франции, США и Великобритании. Как пишет издание, поставщики Boeing по-прежнему покупают российский металл, Airbus также продолжала импортировать его как минимум до ноября 2023 года

Комментирует промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов:

«Я допускаю, что с одной стороны какую-то часть своих потребностей Boeing, Airbus и другие западные потребители закрыли с помощью закупок в Казахстане, в Китае, еще и в Японии. С другой стороны, они могут вести закупки титановой продукции через трейдеров, а эта титановая продукция идет из России. И поэтому неслучайно экспорт титана из нашей страны до минимума не сократился. Допустим, доля ЕС по итогам прошлого года снизилась на 20%. Это снижение внушительное, но тем не менее показывает, что европейские компании от российского титана не могут отказаться. Найти просто так замену такому крупному производителю, как российское «ВСМПО-АВИСМА», в короткие сроки не реально. Да, можно отказаться от закупок, ну и что? Там есть какое-то количество титановых компонентов на складах, но они же закончатся рано или поздно. Вы понимаете, что любое металлургическое предприятие тоже работает по своим законам, и вот так взять и увеличить производство титана не получится. Надо и сырье закупить, это и затраты электроэнергии нехилые, затраты на газ, доплата рабочим и так далее. И надо, чтобы оборудование необходимое было. А если оборудование загружено на полную катушку, его надо закупать, а это тоже время. То есть заявлять могут что угодно, а реальность совершенно иная. На мой взгляд, «ВСМПО-АВИСМА» сейчас не закупает титановое сырье на Украине, но она имеет возможность для его получения у альтернативных поставщиков из стран Азии и Африки. В противном случае она бы работала с перебоями, а это совершенно не так. у нее же не только в числе клиентов Boeing и Airbus, у нее много потребителей из судостроения, из химического машиностроения, из медицины и так далее».

Одно из частных лиц, покупавшее продукцию «ВСМПО-Ависма» до февраля 2022 года, рассказало The Washington Post, что найти ей замену даже сегодня практически невозможно.

Важность титана обусловлена множеством факторов. Он такой же прочный, как сталь, но на 45% легче, более устойчив к нагреву и коррозии и может использоваться в различных продуктах, от краски до имплантатов.