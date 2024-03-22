В России стали чаще продавать компании в даркнете

По итогам 2023 года в России выросло число компаний, выставляемых на продажу в теневом сегменте интернета (даркнете) под нелегальную активность. За 12 месяцев были выявлены 1844 подобных случая, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков ГК «Солар».

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Эксперты уточнили, что учащение подобных продаж в сравнении с показателем 2022 года составил 42 процента. В среднем на продажу в даркнете в России выставляют по пять фирм в день.

При этом тенденция увеличения реализации компаний в даркнете фиксируется и в 2024-м. Аналитики указывают, что в основном подобные компании приобретают для незаконного обналичивания и отмывания денежных средств, атак на цепочки поставок, использования в сценариях ложного партнерства и махинациях с фирмами-однодневками.

При этом подобные юридические лица представляют для бизнеса большую опасность, заявил глава центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

«Взаимодействие с ними может нести серьезные риски для бизнеса», — заключил он.

Ранее глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко заявила о четырехкратном росте кибератак на российские IT-компании во втором квартале 2023 года. Число сетевых атак за этот период времени достигло четырех тысяч. В первом полугодии больше всего случаев кибератак зафиксировали в секторе информационных технологий (35 процентов), а также в сегменте промышленности (21 процент) и торговли (15 процентов).