Wildberries запустил новый сервис для продавцов

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил собственный сервис для кредитования продавцов, процесс выдачи средств будет проходить онлайн, сообщили ТАСС в компании.

"Возможность подать заявку на кредит будет открываться для продавцов платформы постепенно. Сейчас подать заявку на кредит могут уже 20 тыс. селлеров, в скором времени кредиты станут доступны более широкому кругу продавцов", - отметили в онлайн-ретейлере.

Для выдачи кредитов продавцам Wildberries зарегистрировала собственную микрокредитную компанию, которая внесена в реестр ЦБ РФ. По условиям кредитования, сумма кредита составляет от 100 тыс. до 20 млн рублей, срок - от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка составляет от 1,5% в месяц и рассчитывается индивидуально по итогам скоринга.

"Мы решили запустить собственный сервис кредитования, чтобы повысить уровень финансовой доступности для наших продавцов. Селлеры используют кредитование для масштабирования бизнеса. При этом доступ к кредитам для них может быть затруднен", - отметил руководитель направления кредитования в Wildberries.Финтех Сергей Савин, слова которого привели в компании.

Новый сервис использует внутреннюю статистику Wildberries для создания модели оценки надежности заемщиков, которая формируется с помощью технологии искусственного интеллекта. В компании указали, что сервис сможет принимать решение об одобрении заявки в среднем за 1 рабочий день. В будущем планируется предоставлять продавцам постоянный кредитный лимит, рассчитанный на основе объемов продаж.