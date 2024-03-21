Калужский «Кристалл» передумал судиться с Jagermeister

Калужский ликеро-водочного завод «Кристалл» (КЛВЗ) передумал судиться с немецким производителем спиртных напитков Mast-Jagermeister и отказался от иска на сумму более 782 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел пишет РИА Новости.

Ходатайство об отказе от поданного в июне 2023 года иска поступило 19 марта. После этого Арбитражный суд Калужской области прекратил производство по делу. В иске КЛВЗ просил обязать Jagermeister опровергнуть не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию информацию из писем в адрес российских ритейлеров. Также «Кристалл» хотел взыскать убытки в виде упущенной выгоды (716 миллионов рублей) и возместить вред, причиненный стоимости товарного знака компании Alter Heiler (67 миллионов рублей).

Mast-Jagermeister объявил о прекращении поставок в Россию в начале ноября 2022 года. Позднее напитки бренда внесли в перечень продукции, разрешенной к параллельному импорту в страну.

В декабре 2023 года немецкий концерн проиграл суд калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» и сети WineStyle по иску на 197 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы отклонил требования компании о запрете на выпуск и продажу травяных ликеров (биттеров) Alter Heiler и Konig Heiler. Обладатель прав на бренд Jagermeister посчитал схожими стиль оформления бутылок и этикеток и потребовал 197 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на товарные знаки.