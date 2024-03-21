Российских пивоваров собрались проверить на предмет ценового сговора

Депутаты Госдумы попросили главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского проверить крупнейшие пивоваренные компании на предмет картельного сговора и принять меры реагирования, сообщает РИА Новости.

Картельным сговором называют неформальное соглашение о покупке или продаже товаров или услуг по определенной цене. Причиной обеспокоенности парламентариев, из-за которой Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Игорь Ананских, Николай Новичков и Андрей Кузнецов обратились в надзорное ведомство, стали данные о запланированном одновременном повышении цен в отрасли.

Ранее сообщалось, что российские пивовары во второй раз за полгода собрались поднять цены на свою продукцию. В этот раз их рост составит до 15 процентов и произойдет с 1 апреля у всех участников рынка.

По мнению депутата Гусева, такие согласованные действия возможны лишь в условиях монополизации отрасли. «Некоторые марки за прошлый год подорожали на 50-80%, а доля отечественного пива в магазинах сокращается», — посетовал он.