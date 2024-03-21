ФАС оштрафовала ряд топливных компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ряд топливных компаний Краснодарского края. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Сумма штрафа составила 110 миллионов рублей. Он был наложен за заключение антиконкурентного соглашения и поставку нефтепродуктов по завышенным ценам.

В сообщении ФАС отмечается, что ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 миллиарда рублей.

Ведомство подчеркнуло, что фирмы приняли участие в торгах, в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края и администрации Сочи. Сообщается, что они заключали контракты по максимально высокой стоимости.

Ранее сообщалось, что Правительство России опубликовало постановление, отменяющие мораторий на проверки ИТ-компаний.