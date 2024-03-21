«Сбер» в пятый раз признан самым надежным банком России

Первую строчку рейтинга Forbes ста крупнейших надежных банков в РФ занял Сбер. Лидером банк стал в пятый раз, передает издание.

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Подчеркивается, что сумма активов банка по итогам 2023 года составила 51,37 трлн рублей.

На второй строчке расположился ВТБ, чьи активы достигли 26,26 трлн рублей, на третьей строчке - Росбанк с активами в 2,16 трлн рублей.

Среди банков, вошедших в топ-10 - Райффайзенбанк (1,98 трлн рублей), «Юникредит» (1,12 трлн рублей), Ситибанк (0,59 трлн рублей), «ИНГ банк» (0,09 трлн рублей), «Дойче банк» (0,06 трлн рублей), «Тойота банк» (0,06 трлн рублей) и «Эм-Ю-Эф-Джи банк» (0,06 трлн рублей).

Сбер становился лидером рейтинга по итогам 2022 года, 2021 года, 2012 года и 2011 года.

Ранее «Известия» сообщили, что в России выступили за введение налога на сверхдоходы для банковского сектора. С такой просьбой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обратились депутаты Госдумы.