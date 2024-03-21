В сервисе Salampay зависло ₽18 млн из-за отзыва лицензии «Киви-банка»

В платежном сервисе для трудовых мигрантов Salampay зависли переводы на 18 млн рублей из-за отзыва лицензии у Киви-банка, пишут “Ведомости” со ссылкой на представителя сервиса. Пострадало около 600 человек, среди которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. В компании планируют возместить средства граждан из собственного резервного фонда, не ожидая судов и процедур возврата. Представитель отметил, что взыскивать эти средства с Qiwi сервис не планирует.

«Мы понимаем, что большинству клиентов было бы крайне сложно пройти весь путь бюрократии для получения своих денежных средств, включая заполнение многочисленных заявлений. Поэтому мы выплатим средства без необходимости дополнительных процедур со стороны пользователей», – передал через представителя гендиректор компании Тимур Манташев.

Российский финтех-сервис Salampay внесен в перечень поставщиков платежных приложений Банка России и работает по договору с оператором РНКО «Единая касса», Киви-банк выступал как один из провайдеров для перевода средств в страны СНГ. Через сервис можно осуществлять переводы в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Азербайджан на карты национальных платежных систем этих стран или для выдачи наличными у банков-партнеров. Ежемесячный оборот трансграничных переводов составляет 2–3 млрд рублей, годовой — 30 млрд рублей, рассказал его представитель.

Банк России подал в суд на Киви-банк

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у Киви-банка. Как отмечает регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, и в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на проведение отдельных операций. Кроме того, банк систематически допускал нарушения требования антиотмывочного законодательства.

Всего у «Киви банка» было более 1500 партнеров. Банк «Точка» сообщал , что готов возместить своим клиентам, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), до 8 млрд рублей из-за заморозки счетов лишенного лицензии Киви-банка. Кроме того, банк “Точка” привлек 200 млн рублей через ЦФА на выплаты своим клиентам Киви-банка — сумма не входит в обещанные банком 8 млрд рублей выплат пострадавшим.

На момент отзыва лицензии у банка в платежной системе Contact остались неисполненными более 17 000 переводов на сумму свыше 700 млн рублей, их вернут при ликвидации Киви-банка, сообщало АСВ. После отзыва лицензии у банка Qiwi в течение нескольких часов были ограничены операции на пополнение и вывод средств с кошельков и открытие новых. Платежная система Contact, с помощью которой можно было отправлять деньги из России за границу, перестала работать. Райффайзенбанк, ОТП-банк, Газпромбанк, Юникредитбанк, Россельхозбанк, Озон-банк и Металлинвестбанк сообщили клиентам о проблемах с платежами, в частности с оплатой услуг мобильной связи, интернета и ЖКХ.